События

11:35 06.06.2020

В Австралии проходят демонстрации, вдохновленные событиями в США вокруг смерти афроамериканца

2 мин читать

До 3 тыс. человек собрались в Сиднее на акцию в защиту прав человека под влиянием демонстраций, которые ранее охватили США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, передает в субботу телеканал CNN.

Демонстрацию в Сиднее ранее пытались запретить по причине потенциальной опасности с точки зрения эпидемиологии из-за коронавируса, однако в итоге суд отменил запрет на мероприятие. Также, по данным CNN, аналогичные акции были организованы в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.

"Эти протесты здесь сегодня вдохновлены тем, что происходит в США. Люди взвинчены этим и очень поддерживают такое, и у нас (в Австралии - ИФ) есть собственные проблемы", - объяснил местный журналист телеканалу CNN.

В частности, демонстрации в Австралии организовывали группы по защите прав коренного австралийского населения. CNN отмечает, что хотя на него приходится всего 2,4% от 25-миллионного населения Австралии, однако более четверти заключенных в стране относятся к коренным австралийцам. При этом, согласно подсчетам правозащитников, с 1980 по 2011 годы в заключении умерли 449 представителей этой категории населения - 24% от общего количества смертей в австралийских исправительных учреждениях за этот период времени.

Как сообщалось, в США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые выступления. В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы вводили комендантский час, к противодействию демонстрантам были привлечены подразделения Национальной гвардии.

Теги: #австралия #демонстрации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:34 01.06.2020
Трамп считает формат G7 неэффективным, намерен пригласить на саммит этой организации Индию, Южную Корею, Австралию, РФ

Трамп считает формат G7 неэффективным, намерен пригласить на саммит этой организации Индию, Южную Корею, Австралию, РФ

10:28 26.05.2020
В Австралии начались первые в стране клинические испытания вакцины от COVID-19

В Австралии начались первые в стране клинические испытания вакцины от COVID-19

08:04 18.05.2020
Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

12:56 01.05.2020
Премьер Австралии не сомневается, что COVID-19 возник в Китае, необходимо независимое расследование обстоятельств этого

Премьер Австралии не сомневается, что COVID-19 возник в Китае, необходимо независимое расследование обстоятельств этого

11:44 01.05.2020
В Австралии рассмотрят вопрос облечения мер социальной изоляции раньше срока - 8 мая

В Австралии рассмотрят вопрос облечения мер социальной изоляции раньше срока - 8 мая

13:25 30.04.2020
В Берлине готовятся пресечь возможные первомайские демонстрации из-за запретов в связи с пандемией

В Берлине готовятся пресечь возможные первомайские демонстрации из-за запретов в связи с пандемией

10:53 28.04.2020
В Австралии и Новой Зеландии открывают пляжи и ослабляют ограничения

В Австралии и Новой Зеландии открывают пляжи и ослабляют ограничения

11:52 27.04.2020
Китайский дипломат пригрозил Австралии последствиями в случае расследования по коронавирусу

Китайский дипломат пригрозил Австралии последствиями в случае расследования по коронавирусу

09:14 22.04.2020
Австралия последовала за США, обвинив Пекин в ситуации с распространением COVID-19, считают в Китае

Австралия последовала за США, обвинив Пекин в ситуации с распространением COVID-19, считают в Китае

09:43 21.04.2020
Китай должен нести ответственность за недостаточную информацию о коронавирусе - глава МИД Австралии

Китай должен нести ответственность за недостаточную информацию о коронавирусе - глава МИД Австралии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Опытного и Марьинки, двое украинских военнослужащих ранены

Аваков сообщил о тотальных отработках в Днепропетровской области после уличения правоохранителей Павлограда в сотрудничестве с наркоторговцами

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшаются уже неделю

Прокуратура АРК готовит очередное сообщение в МУС о фактах преследования журналистов в оккупированном Крыму

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в семи областях Украины, еще в двух не изменилось – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Опытного и Марьинки, двое украинских военнослужащих ранены

В РФ 8,86 тыс. новых случаев COVID-19, 197 смертей

Аваков сообщил о тотальных отработках в Днепропетровской области после уличения правоохранителей Павлограда в сотрудничестве с наркоторговцами

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшаются уже неделю

Прокуратура АРК готовит очередное сообщение в МУС о фактах преследования журналистов в оккупированном Крыму

Городская электричка в Киеве с 8 июня частично возобновит работу

За прошедшие сутки в ВСУ выявили четыре случая заболевания Covid-19

Главный санврач Украины против открытия детских лагерей нынешним летом

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в семи областях Украины, еще в двух не изменилось – СНБО

Во Львовской области за сутки 65 новых больных коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА