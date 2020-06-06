События

10:21 06.06.2020

За прошедшие сутки в ВСУ выявили четыре случая заболевания Covid-19

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За прошедшие сутки в ВСУ выявили четыре случая заболевания Covid-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре новых случая заболевания Covid-19, из них в учреждениях здравоохранения находится два человека, сообщило командование Медсил на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - отмечается в сообщении.

Всего по состоянию на 10.00 6 июня в Вооруженных силах Украины болеет Covid-19 135 человек. За время пандемии выздоровели - 142 человека, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 626 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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