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07:57 06.06.2020

Страны G20 выделят на борьбу с пандемией COVID-19 более $20 млрд

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Страны G20 выделят на борьбу с пандемией COVID-19 более $20 млрд

Страны "большой двадцатки" и приглашенные государства обязались выделить более $21 млрд на борьбу с коронавирусом, говорится в заявлении G20, распространенном в субботу.

"G20 совместно с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более $21 млрд на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - говорится в заявлении.

Документ опубликован на официальном сайте "двадцатки".

Теги: #борьба #финансирование #мир #коронавирус
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