С 9 июня Посольство Украины в США постепенно восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам

Посольство Украины в США постепенно восстанавливает прием граждан, прием будет проводиться исключительно по предварительной записи, сообщили в украинском диппредставительстве.

"Сообщаем, что с 9 июня 2020 года посольство постепенно восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам", - говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в пятницу вечером.

В посольстве подчеркнули, что консульский прием будет проводиться только по предварительной записи в таких случаях как: решение паспортных вопросов; вопросы нотариата; вопросы гражданства, постоянного проживания и истребования.

"Сейчас посольство работает над усовершенствованием системы записи на консульский прием. Разработанный алгоритм будет обнародован в ближайшее время", – добавили в посольстве.

В связи с распространением COVID-19 и с целью минимизации рисков заражения посетителей и сотрудников посольства, граждан просят: приходить на прием в определенное время, поскольку в помещении, где происходит консульский прием, одновременно может находиться только один человек; иметь при себе все необходимые заполненные заявления, оригиналы и копии документов, money order на определенную сумму консульского действия; использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки) и дезинфекторы.

"Призываем посетителей Посольства Украины в США с пониманием отнестись к установленным правилам посещения учреждения, позаботиться о личной безопасности и здоровье окружающих", – обратились украинские дипломаты.