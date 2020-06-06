Франция не будет вводить повторную общую изоляцию даже при второй волне Covid-19

При разных сценариях дальнейшего развития эпидемии коронавируса во Франции научный совет по борьбе с Covid-19 не предусматривает повторного режима изоляции, сообщил председатель совета Жан-Франсуа Дельфрэсси изданию Le Parisien в пятницу.

"Что бы ни произошло, нельзя будет повторить повсеместную изоляцию во Франции", - заявил ученый.

"Первый раз она была необходимой, у нас не было выбора, но цена, которую приходится платить, слишком высока", - объяснил Дельфрэсси.

Вместе с тем он указал на то, что "вирус по-прежнему циркулирует в стране", и новый всплеск эпидемии осенью возможен. Поэтому, по его мнению, власти должны подготовить "большой превентивный план".

Научный совет по борьбе с Covid-19 предусматривает четыре сценария дальнейшего развития санитарного кризиса, но повторный режим изоляции всего населения не предлагается ни в одном из них. Он отвергается даже в случае повторной волны эпидемии.

Ранее финансовая группа Cofidis опубликовала анализ покупательской способности населения, согласно которому примерно четверо французов из десяти (41%) заявляют, что понесли потери в результате экономического кризиса, спровоцированного пандемией Covid-19.

Это, в первую очередь, затронуло наиболее уязвимые категории активного населения - мелких коммерсантов и предпринимателей, рабочих.

Явное большинство французов полагает, что их покупательская способность не улучшится в ближайшие месяцы. Таковых, по данным Cofidis, почти 80%.

По мнению 62% опрошенных, их финансовое положение будет ухудшаться. Обеспокоены своим профессиональным будущим 48%.

Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 40 тыс. человек

Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В Великобритании более 40 тыс. человек, инфицированных COVID-19, скончались от последствий заражения с начала вспышки эпидемии, сообщает BBC со ссылкой на британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

"День, когда число смертей (вследствие заражения - ИФ) коронавирусом превысило 40 тыс., стал днем скорби для всех нас", - заявил министр здравоохранения.

Хэнкок отметил, что необходимо помнить, что каждый случай летального исхода, связанного с коронавирусом. "Я соболезную каждому", - добавил он.

Он подчеркнул, что относительно высокие показатели смертности "побуждают удвоить решимость в борьбе против вируса".

Ранее Хэнкок призвал британцев отказаться от посещения массовых мероприятий и акций протеста на выходных, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Министр также объявил о новых правилах, требующих от посетителей и амбулаторных пациентов больниц Национальной службы здравоохранения постоянно носить защитные маски, а персонал - хирургические маски, начиная с 15 июня.

По состоянию на 5 июня в Великобритании коронавирусом заразились 283311 человек.