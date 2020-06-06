Уголовная ответственность за статус "вора в законе" и участие в преступных сообществах касается только уголовного мира и не может быть давлением на общество

Принятый Верховной Радой так называемый закон о "ворах в законе" позволит полиции документировать этих людей и запрещать им въезд в Украину, никаких инструментов для влияния на общество и преследования законодательные изменения не содержат, подчеркивает глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Что это (принятие закона – ИФ) означает для людей? В первую очередь… это означает, что каждый гражданин в ближайшее время поймет, что он живет в более безопасном государстве", - сказал Клименко в пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По словам главы Национальной полиции, в большинстве своем "воры в законе" - это этнические грузины, россияне, украинцев среди них меньше 6%. "Как правило, воры в законе не имеют украинского паспорта. Этот паспорт либо поддельный, либо на другую фамилию… Воровской мир – это государство в государстве… Воры в законе, которые есть в Украине, являются настоящими кукловодами, которые тянут тысячи и тысячи ниточек", - рассказал Клименко.

Он отметил, что всего в мире около 450 "воров в законе", в Украину приезжает около 50. "И очень часто они руководят преступными организациями на расстоянии", - добавил он.

Говоря о том, как поменяется ситуация после принятия закона, Клименко уточнил, что в частности, выдворенным за пределы Украины "ворам в законе" можно будет запретить въезд в страну.

"Полиция документирует воров в законе, задерживает, в прошлом и нынешнем году - 11 человек. Часть из них находится в пунктах временного содержания… Часть мы выдворили, но они возвращаются в Украину, так как нет законных оснований запретить им взъезд в Украину. А этот закон дает возможность запретить каждому "вору в законе" въезд на территорию Украины на три года", - сказал глава Нацполиции.

Отвечая на вопрос о том, насколько мир "воров в законе" связан с политическим миром, глава Нацполиции сказал: "Сегодня мы видим, что все криминальные группировки работают на "вора в законе". Деньги, которые идут от преступной деятельности каждой криминальной группировки, оседают у "воров в законе". Отсюда эти лица имеют возможность влиять как на социально-политическое, так и на социально-экономическое положение в государстве. Более того, они влияют и на массовые мероприятия, они могут дестабилизировать обстановку как в отдельном регионе, так и в дальнейшем в государстве в целом".

Глава Нацполиции опроверг мнение о том, что принятый парламентом закон может стать источником коррупции и давлением в целом на общество, поскольку предполагается ответственность не за конкретные действия, за попадание в категорию "субъекта преступного влияния".

Клименко пояснил, что полиция документирует цепочку до "вора в законе" от самой низкой преступной организации. "Когда мы раскрываем преступную группу, то доходим до криминального авторитета, потом - до "смотрящего", потом - до "положенца", только потом – до "вора в законе". Это технически и интеллектуально очень сложно доказать. Есть прокуратура, которая контролирует деятельность полиции, есть суды, которые рассматривают достаточность доказательной базы",- пояснил глава Нацполиции.

При этом он добавил: "Это искажение фактов – что мы сможем каким-то образом влиять на общественные организации. Мы говорим о преступниках!".

"Думаю, что гражданам Украины наши дискуссии в кулуарах Верховной Рады, в полиции не нужны. Граждане Украины хотят чувствовать спокойствие от криминала", - подытожил Клименко.

Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада ввела уголовную ответственность за получение статуса "вора в законе" и за создание преступных сообществ, а также участие в них.

За соответствующий законопроект № 2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины касательно ответственности за преступления, совершенное преступным сообществом" в целом проголосовало 236 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является прекращение деятельности преступных сообществ, участников таких сообществ, привлечение к уголовной ответственности "воров в законе", а также других участников преступных сообществ, и лиц, причастных к созданию и функционированию преступных сообществ.

Законопроект вносит изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и другие законы.

В частности в законодательство вводится понятие "лицо, которое осуществило преступное влияние или является лицом, которое находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе"".

Согласно новой редакции ст.255 Уголовного кодекса, создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Участие в преступной организации карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Аналогичные действия, совершенные служебным лицом с использованием служебного положения караются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.