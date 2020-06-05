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16:47 05.06.2020

В Киеве руководителю одной из компаний сообщено об уклонении от уплаты налогов на сумму в 22,5 млн грн – Офис генпрокурора

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В Киеве руководителю одной из компаний сообщено об уклонении от уплаты налогов на сумму в 22,5 млн грн – Офис генпрокурора

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителю одного из предприятий Киева, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, компания отразила в документах налоговой и бухгалтерской отчетности приобретение семян подсолнечника от фирм, имеющих признаки фиктивности. В дальнейшем путем завышения своих расходов предприятие умышленно уклонилось от уплаты налога на прибыль в сумме около 22,5 млн грн", - указывается в сообщении.

Сотрудники следственного управления финансовых расследований ГУ Государственной фискальной службы в г. Киеве провели ряд обысков в офисах компании в столице и других регионах Украины. Была изъята первичная финансово хозяйственная документация, печати и черновые записи.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании руководителю предприятия меры пресечения.

Теги: #киев #налоги #прокуратура
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