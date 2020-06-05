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06:55 05.06.2020

В Конгрессе США представили законопроект против строительства "Северного потока-2"

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В Конгрессе США представили законопроект против строительства "Северного потока-2"

Группа сенаторов демократов и республиканцев в составе Теда Круза, Джин Шахин, Джона Баррассо, при поддержке Тома Коттона и Рона Джонсона представили в Сенате США двухпартийный законопроект о расширении санкций против строительства трубопровода "Северный поток-2".

Представленный проект закона расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", вступивший в силу в декабре 2019 года.

"В соответствии с разъяснениями в проект закона, санкции США, связанные с "Северным потоком-2", применяются как к судам, осуществляющим все работы по прокладке труб, так и к тем, кто способствует предоставлению этих судов, а также предоставляет страховые услуги, портовое оборудование или услуги по их швартовки. В конечном счете, санкции будут касаться любой компании, которая будет предоставлять сертификацию, необходимую для запуска "Северного потока-2"", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

Теги: #сша #законопроект #украина
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