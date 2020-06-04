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22:47 04.06.2020

Меркель заявила, что точно не планирует остаться канцлером ФРГ на пятый срок

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Меркель заявила, что точно не планирует остаться канцлером ФРГ на пятый срок

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, что точно не будет пытаться остаться на своем посту на пятый срок.

"Нет, абсолютно точно нет", - ответила Меркель на вопрос журналиста телекомпании ZDF о том, планирует ли она переизбраться на еще один срок.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что твердо приняла такое решение.

В Германии порядка 71% граждан заявили, что довольны работой Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, отмечает телеканал ARD. Ее рейтинг возрос на фоне ситуации с коронавирусом, который по Германии ударил не так сильно, как по другим европейским странам.

В конце 2020 года в партии Христианско-демократический союз должны состояться выборы председателя, они были перенесены с апреля на декабрь из-за вспышки COVID-19. Ранее этот пост занимала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считалась преемницей Меркель на посту канцлера ФРГ, но в феврале она подала в отставку. Выборы канцлера ФРГ намечены на осень 2021 года.

Теги: #позиция #меркель #фрг #выборы
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