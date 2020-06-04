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21:04 04.06.2020

Крищенко: За последние годы в столице наблюдается четкая тенденция по снижению уровня преступности

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Крищенко: За последние годы в столице наблюдается четкая тенденция по снижению уровня преступности

За последние годы в столице наблюдается четкая тенденция по снижению уровня преступности, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции.

По словам Крищенко, в течение нынешнего года в полицию поступило 560 000 заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях. В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесено более 16 000 уголовных производств, а это - на 35% меньше, чем в 2019 году.

"Ежедневно в Киеве в среднем регистрируется 130 преступлений, а уровень преступности в расчете на 10 000 населения составляет около 45 преступлений, в 2019-м - почти 70".

Во время выступления начальник столичных полицейских отметил, что профилактические меры способствовали уменьшению более чем 2000 количестве преступлений, совершенных в общественных местах.

"Нам удалось достичь такого результата благодаря профилактической работе, внедрению системы видеонаблюдения "Безопасная столица" и сотрудничества с "Муниципальной стражей". В структуре преступности большую часть занимают имущественные преступления - мошенничества, кражи, грабежи и т.д., но по сравнению с прошлыми годами наблюдается тенденция к уменьшению их количества. В целом на протяжении этого года за совершение имущественных преступлений разоблачены 56 преступных групп, в состав которых входило 118 человек".

Особое внимание руководитель столичных полицейских уделил раскрытию угонов транспортных средств. Всего в Киеве с начала года зарегистрировано 261 уголовное производство по ст. 289 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного завладения транспортными средствами. В прошлом году за аналогичный период таких преступлений было 337.

"С начала года уменьшилось количество уголовных преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия. Это является следствием того, что в течение года полицейские изъяли немало оружия, в том числе из зоны проведения ООС. По фактам незаконного обращения с оружием зарегистрировано 163 уголовных правонарушениях, а из незаконного оборота изъяли 244 пистолеты, 12 автоматов, 42 гранатомета, 5 пулеметов, 148 гранат, более 25 000 патронов, почти 69 килограммов взрывчатки", - сообщил Крищенко.

"За сбыт наркотиков следователи столичной полиции сообщили о подозрении 134 лицам. Кроме того, мы четко знаем, что большинство наркосбытчиков работает через Интернет - и уже задокументировали 10 фактов сбыта наркотиков следующим образом. 49 человек распространяли наркотики через закладки. Оперативники ликвидировали 6 нарколабораторий и обнаружили 41 наркопритон. Только в течение пяти месяцев перекрыто два международных и 35 региональных каналов поставки наркотиков в столицу. Из незаконного оборота изъято более 450 кг наркотических средств, стоимость которых, по ценам черного рынка составляет 119 000 000 гривен", - отметил руководитель полиции Киева.

 

Теги: #преступность #уровень #крищенко #статистика
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