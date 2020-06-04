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20:29 04.06.2020

Трамп подтвердил освобождение американского морпеха из тюрьмы в Иране

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Трамп подтвердил освобождение американского морпеха из тюрьмы в Иране

Президент США Дональд Трамп подтвердил в четверг освобождение американского морпеха Майкла Уайта из тюрьмы в Иране, где он был приговорен к 10 годам заключения.

"Я счастлив сообщить, что ветеран ВМС Майкл Уайт, который был задержан Ираном на 683 дня, сейчас только что покинул на швейцарском самолете воздушное пространство Ирана. Мы ожидаем, что он будет дома вместе со своей семьей в Америке очень скоро", - написал он в твиттере.

Также он поблагодарил за помощь работающих в Иране швейцарских дипломатов.

Уайт прослужил в ВМФ США 13 лет. Его задержали в июле 2018 года в городе Мешхед на северо-востоке Иране, куда он отправился на встречу с женщиной, с которой познакомился в интернете. Спустя год его осудили на 10 лет тюрьмы по обвинению в том, что он оскорбил Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и публиковал анти-иранские высказывания в интернете под псевдонимом.

В марте, когда в мире произошла вспышка коронавируса, Уайта отправили на территорию диппредставительства Швейцарии, которая представляет интересы США, поскольку между Тегераном и Вашингтоном нет дипломатических отношений.

Теги: #сша #морпех #освобождение #иран
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