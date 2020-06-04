События

20:11 04.06.2020

В Армении обсуждают возможность введения комендантского часа из-за ситуации с Covid-19

2 мин читать
В Армении обсуждают возможность введения комендантского часа из-за ситуации с Covid-19

Власти Армении обсуждают возможность введения строгих ограничений и комендантского часа в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса, заявил премьер республики Никол Пашинян, у которого также подтвержден Covid-19.

"Да, мы обсуждаем такую возможность (введение жесткого карантина и комендантского часа - ИФ). Обсуждаем также экономические последствия и нагрузку. Сейчас мы обсуждаем несколько сценариев и примем решение", - сказал Пашинян на брифинге во дворе правительственного дома в четверг, отвечая на присланные онлайн вопросы журналистов.

Брифинг с участием министра здравоохранения Арсена Торосяна и директора Арташатского медцентра Лилит Мусеян транслирует пресс-служба правительства.

Пашинян также отметил, что ситуация с пандемией коронавируса в Армении продолжает ухудшаться.

"Ситуация продолжает ухудшаться из-за массового несоблюдения гражданами противоэпидемиологических норм. Я вновь призываю всех соблюдать все нормы - носить маски, соблюдать социальную дистанцию", сказал Пашинян.

Он также заявил, что чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

"Мы всей семьей вновь прошли полное обследование, каких-либо симптомов нет, вирус протекает бессимптомно, нет воспаления легких и нет температуры", - отметил премьер Армении.

Ранее в четверг Пашинян заявил, что медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 697 человек, врачи не в состоянии своевременно госпитализировать всех, кто нуждается в интенсивной терапии.

Вместе с тем единый информационный центр республики сообщил в четверг, что число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 11 тыс. 221.

По данным ведомства, за сутки скончались 15 пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 244 человек. "Из них 176 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 68 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 3 тыс. 468 человек (+14 за сутки).

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

Теги: #коронавирус #комендантский_час #армения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:11 04.06.2020
В Бразилии зарегистрировали рекордно высокое число смертей зараженных COVID-19 за сутки

В Бразилии зарегистрировали рекордно высокое число смертей зараженных COVID-19 за сутки

18:54 04.06.2020
Турция восстановит в июне авиасообщение с 40 странами

Турция восстановит в июне авиасообщение с 40 странами

18:21 04.06.2020
В Славянске подтверждено 19 новых случаев COVID-19

В Славянске подтверждено 19 новых случаев COVID-19

17:30 04.06.2020
У сотрудников военных комиссариатов в Ривном выявили COVID-19 - ОГА

У сотрудников военных комиссариатов в Ривном выявили COVID-19 - ОГА

16:36 04.06.2020
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 6,5 тыс., скончались 78 человек

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 6,5 тыс., скончались 78 человек

16:09 04.06.2020
"Vodafone Украина" за период карантина отправил 30 млн SMS с информацией о COVID-19

"Vodafone Украина" за период карантина отправил 30 млн SMS с информацией о COVID-19

15:30 04.06.2020
Утечка коронавируса в Китае произошла непреднамеренно - экс-глава британской разведки

Утечка коронавируса в Китае произошла непреднамеренно - экс-глава британской разведки

15:26 04.06.2020
ЕЦБ увеличил объем программы PEPP на 600 млрд евро, сохранил неизменными ключевые ставки

ЕЦБ увеличил объем программы PEPP на 600 млрд евро, сохранил неизменными ключевые ставки

14:30 04.06.2020
Ляшко пояснил, что Зеленский 3 июня в Хмельницком проверил, как будут работать кафе после снятия карантинных ограничений

Ляшко пояснил, что Зеленский 3 июня в Хмельницком проверил, как будут работать кафе после снятия карантинных ограничений

13:24 04.06.2020
Минздрав Украины прогнозирует заражение COVID-19 более 33 тыс. медиков

Минздрав Украины прогнозирует заражение COVID-19 более 33 тыс. медиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В КС поступило представление Верховного суда о конституционности введенных на время карантина ограничений прав и свобод граждан

Крищенко: у полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях в столице в пятницу

Приказ КГГА об отмене госаттестации в форме ВНО для выпускников является недействительным и не подлежащим к исполнению

Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня

Количество больных Covid-19 за сутки вновь выросло в большинстве областей Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В КС поступило представление Верховного суда о конституционности введенных на время карантина ограничений прав и свобод граждан

"Укравтодор" открыл первую дорогу из перечня "Большого строительства"

Крищенко: у полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях в столице в пятницу

Саррадж обещает вести борьбу против Хафтара до победного конца

Основатель Arricano просит Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг столичного ТРЦ Sky Mall

Приказ КГГА об отмене госаттестации в форме ВНО для выпускников является недействительным и не подлежащим к исполнению

Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан во время получения $100 тыс. - ГБР

Приват24 відновлює роботу після ранкового збою

Нацсовет по телерадиовещанию просит медиа избегать запугивания и нагнетания катастрофических настроений при освещении событий

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе в четверг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА