В Армении обсуждают возможность введения комендантского часа из-за ситуации с Covid-19

Власти Армении обсуждают возможность введения строгих ограничений и комендантского часа в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса, заявил премьер республики Никол Пашинян, у которого также подтвержден Covid-19.

"Да, мы обсуждаем такую возможность (введение жесткого карантина и комендантского часа - ИФ). Обсуждаем также экономические последствия и нагрузку. Сейчас мы обсуждаем несколько сценариев и примем решение", - сказал Пашинян на брифинге во дворе правительственного дома в четверг, отвечая на присланные онлайн вопросы журналистов.

Брифинг с участием министра здравоохранения Арсена Торосяна и директора Арташатского медцентра Лилит Мусеян транслирует пресс-служба правительства.

Пашинян также отметил, что ситуация с пандемией коронавируса в Армении продолжает ухудшаться.

"Ситуация продолжает ухудшаться из-за массового несоблюдения гражданами противоэпидемиологических норм. Я вновь призываю всех соблюдать все нормы - носить маски, соблюдать социальную дистанцию", сказал Пашинян.

Он также заявил, что чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

"Мы всей семьей вновь прошли полное обследование, каких-либо симптомов нет, вирус протекает бессимптомно, нет воспаления легких и нет температуры", - отметил премьер Армении.

Ранее в четверг Пашинян заявил, что медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 697 человек, врачи не в состоянии своевременно госпитализировать всех, кто нуждается в интенсивной терапии.

Вместе с тем единый информационный центр республики сообщил в четверг, что число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 11 тыс. 221.

По данным ведомства, за сутки скончались 15 пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 244 человек. "Из них 176 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 68 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 3 тыс. 468 человек (+14 за сутки).

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.