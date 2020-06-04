В Бразилии зарегистрировали рекордно высокое число смертей зараженных COVID-19 за сутки

Медики в Бразилии зарегистрировали рекордно высокое число смертей среди людей, зараженных COVID-19 за сутки, сообщает бразильский информационный портал G1.

По данным Минздрава страны, более 1,3 тыс. человек с подтвержденным COVID-19 скончались за последние 24 часа. Всего от коронавируса в Бразилии скончались более 32,5 тыс. человек.

По состоянию на четверг, в Бразилии выявили коронавирус у 584 тыс. человек. По числу подтвержденных случаев заражения Бразилия уступает только Соединенным Штатам.

При этом СМИ полагают, что число зараженных и число умерших может быть на самом деле еще выше, поскольку в Бразилии проводится недостаточное количество тестов.