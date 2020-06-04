Суд взял под стражу с возможностью залога мошенников, "продававших" должность главы Харьковской ОГА и начальника облналоговой

Дзержинский райсуд Харькова избрал меру пресечения двум подозреваемым в мошенничестве в виде "продажи" назначений на руководящие должности в органах власти (ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины).

"Суд избрал обоим содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 4 млн грн - одному и 3,5 млн грн - другому", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Как сообщалось, 2 июня в харьковском ресторане "Ла Страда" были задержаны двое мужчин, обещавших обеспечить назначение на должность главы Харьковской облгосадминистрации руководителя ГУ ГНС в области за $1 млн и $100 тыс. соответственно. После получения первого транша в размере 150 тыс. грн злоумышленники были задержаны.