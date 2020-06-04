События

16:38 04.06.2020

Суд взял под стражу с возможностью залога мошенников, "продававших" должность главы Харьковской ОГА и начальника облналоговой

1 мин читать
Суд взял под стражу с возможностью залога мошенников, "продававших" должность главы Харьковской ОГА и начальника облналоговой

Дзержинский райсуд Харькова избрал меру пресечения двум подозреваемым в мошенничестве в виде "продажи" назначений на руководящие должности в органах власти (ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины).

"Суд избрал обоим содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 4 млн грн - одному и 3,5 млн грн - другому", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Как сообщалось, 2 июня в харьковском ресторане "Ла Страда" были задержаны двое мужчин, обещавших обеспечить назначение на должность главы Харьковской облгосадминистрации руководителя ГУ ГНС в области за $1 млн и $100 тыс. соответственно. После получения первого транша в размере 150 тыс. грн злоумышленники были задержаны.

Теги: #харьковская_область #коррупция #суд #мошенник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:35 04.06.2020
Проголосованный Радой закон о внесение базовых масел в подакцизные товары уничтожит производства смазочных материалов в Украине – представители отрасли

Проголосованный Радой закон о внесение базовых масел в подакцизные товары уничтожит производства смазочных материалов в Украине – представители отрасли

15:41 04.06.2020
Рада разрешила ВСП продлевать срок командировок судей

Рада разрешила ВСП продлевать срок командировок судей

15:39 04.06.2020
Потери государства от судебных исков инвесторов в ВИЭ могут составлять около 25 млрд грн в год

Потери государства от судебных исков инвесторов в ВИЭ могут составлять около 25 млрд грн в год

15:00 04.06.2020
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня

Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня

04:38 04.06.2020
Харьковские патрульные, требовавшие перечислить взятку через мобильное приложение, предстанут перед судом

Харьковские патрульные, требовавшие перечислить взятку через мобильное приложение, предстанут перед судом

03:36 04.06.2020
Харьковчанину грозит 3 года тюрьмы за интернет-мошенничество

Харьковчанину грозит 3 года тюрьмы за интернет-мошенничество

23:45 03.06.2020
Правоохранители задержали участников общественной организации в Харьковской области за вооруженный конфликт с полицейскими

Правоохранители задержали участников общественной организации в Харьковской области за вооруженный конфликт с полицейскими

22:45 03.06.2020
Суд арестовал 12 участников перестрелки в Броварах

Суд арестовал 12 участников перестрелки в Броварах

19:36 03.06.2020
В Харьковской области выздоровели больше половины медработников, у которых был подтвержден COVID-19

В Харьковской области выздоровели больше половины медработников, у которых был подтвержден COVID-19

17:52 03.06.2020
"Минер" моста Метро арестован на 2 месяца с возможностью внесения залога – прокуратура Киева

"Минер" моста Метро арестован на 2 месяца с возможностью внесения залога – прокуратура Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня

Количество больных Covid-19 за сутки вновь выросло в большинстве областей Украины

В Украине за минувшие сутки 588 новых случаев Covid-19, 12 ранее заболевших умерли, 602 выздоровели

Кличко: Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус, среди них - 15 медиков

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 85 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Штат отделения полиции в г.Кагарлык полностью сокращен – замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

В Харькове пресечена деятельность группы, организовавшей производство и продажу через интернет фальсифицированной подакцизной продукции

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 6,5 тыс., скончались 78 человек

Утечка коронавируса в Китае произошла непреднамеренно - экс-глава британской разведки

Кабмин может смягчить ограничения по количеству людей в тургруппах на следующей неделе - главсанврач

Во всех подразделениях Нацполиции заработает система круглосуточного контроля действий правоохранителей - Аваков

Минздрав Украины прогнозирует заражение COVID-19 более 33 тыс. медиков

Наряды Нацгвардии усиливают прибрежные зоны и зоны отдыха вблизи Азовского моря

Восемь областей Украины не готовы к послаблению карантина с 5 июня

С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА