Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 6,5 тыс., скончались 78 человек

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 262 человек, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.

"Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 262 человек, два человека - 1960 и 1963 годов рождения с положительными результатами анализа на COVID-19 скончались. В то же время 72 человека вылечились и отпущены домой", - сказал Байрамлы в ходе брифинга в четверг.

По его словам, в целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 6522 человек, 3737 - вылечились, 78 - скончались.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 2707 человек, из них 64 человека находятся в тяжелом состоянии, 75 человек - в состоянии средней тяжести, остальные - в стабильном", - добавил он.

По словам Байрамлы, до сих пор в Азербайджане проведено 322 574 тестов на коронавирус.