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13:24 04.06.2020

Минздрав Украины прогнозирует заражение COVID-19 более 33 тыс. медиков

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Минздрав Украины прогнозирует заражение COVID-19 более 33 тыс. медиков

Министерство здравоохранения ожидает, что коронавирусной инфекцией заразятся 33480 медиков, в том числе будет 844 летальных случая от COVID-19в этой категории заболевших, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность").

"Вчера на заседании бюджетного комитета докладывала министр социальной политики Марина Лазебная, которая, ссылаясь на Министерство здравоохранения, спрогнозировала расчеты дополнительных расходов по страховым выплатам медицинским работникам, которые инфицируются COVID-19 при исполнении служебных обязанностей и погибнут от этого. В общем, прогнозы очень пессимистичны, ведь туда заложено аж 844 летальных случая. А всего переболеют этой болезнью 33480 (!!!) медиков, то есть по прогнозу заболеет каждый пятый медик страны", - написал он в своем Телеграм-канале в четверг.

Теги: #гончаренко #прогноз #минздрав #коронавирус
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