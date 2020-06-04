В первые три дня работы системы видеофиксации снижается количество нарушений ПДД- Геращенко

За три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости отмечается стабильное снижение количества нарушений, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"1 июня 2020 года зафиксировано – 57880, 2 июня 2020 года зафиксировано – 44319, 3 июня 2020 года зафиксировано – 37211", - написал он на своей странице в Facebook.

"И это притом, что ещё никто не получил письмо о правонарушении, так как первая партия была передана "Укрпочте" только вчера днём", - уточнил Геращенко.

Он также уточнил, что водители имеют возможность зарегистрироваться по номеру своего авто на сайте www.bdr.mvs.gov.ua, подписаться на телеграмм-канал или скачать приложение для смартфона, и в случае нарушения получать уведомление уже через несколько минут, не дожидаясь письма с уведомлением о штрафе.