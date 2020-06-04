Винницких медиков и педагогов бесплатно протестируют на антитела к Covid-19

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал 5 тыс. ИФА-тестов на антитела к Covid-19 в Винницкий лечебно-диагностический центр для бесплатного тестирования медиков и педагогов, сообщила пресс-служба политсилы.

"5 тыс. высокоточных ИФА-тестов для определения антител к коронавирусу швейцарской фирмы Roche передал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Винницкий городской лечебно-диагностический центр. Порошенко подчеркнул, что винницкие медработники и учителя будут протестированы бесплатно. Для этого Фонд Порошенко планирует передать в город 10 тыс. ИФА-тестов", - говорится в сообщении.

Порошенко отметил, что руководство Винницкого центра предложило бесплатно протестировать всех медработников области, а также педагогов.

"Главный врач Центра вышел с инициативой на Фонд, чтобы предоставить то количество тестов, которые позволят сделать тестирование всем без исключения медицинским работникам Винницкой области. В среднем каждая лаборатория получит от 200 до 1000 тестов. Для того, чтобы была реализована такая инициатива, нами было принято решение, что Центр получит в целом 10 тыс. тестов. Для того, чтобы все врачи Винницкой, все медицинские работники имели возможность бесплатно пройти тестирование. У нас четко распланировано. Мы договорились, здесь будут и пациенты, которые требуют особого внимания. В первую очередь дети. И винницкие педагоги, сегодня также после смягчения карантина смогут общаться, и эта программа совместными усилиями будет реализована. Лаборатория в Центре есть, качество есть", - подчеркнул Порошенко.

Отмечается, что в целом Фонд доставил в Украину 31 тыс. высокоточных ИФА-тестов производства швейцарской корпорации Roche, поступающих в медучреждения страны.

Также политик отметил, что для защиты медработников были закуплены и оперативно доставлены в Украину 130 тыс. костюмов высокого качества. "11 тыс. 610 костюмов получила Винницкая область от нашего Фонда, от Рошен. Я думаю, что это спасло жизни многих и пациентов и врачей. Винницкая область получила и современные цифровые передвижные рентген-аппараты для точной диагностики", - сообщил политик.

По его словам, в целом Фонд восстановил и закупил 48 новых аппаратов ИВЛ, приобрел более 3 тыс. пульсоксиметров, антивирусные очки, маски, значительную часть которых также получила Винницкая область.

Порошенко подчеркнул, что наиболее эффективными средствами противодействия пандемии коронавируса являются, по словам главы ВОЗ (Тедроса Адханома Гебрейесуса – ИФ), тесты.

"Именно благодаря тестам мы сможем сконцентрировать наши усилия в местах, где есть вспышки болезни. И очень быстро освободить от карантина там, где болезни нет, для того, чтобы восстановить нормальную экономическую и социальную жизнь страны", - пояснил Порошенко.

Порошенко отметил, что Фонд связался с руководством корпорации Roche по вопросу предоставления Украине современных и надежных швейцарских тестов. "Уровень надежности этих тестов - сто процентов. Это имеет уникальное значение для диагностики. Второе - если человек переболел, в его крови есть уже соответствующие антитела. Эти антитела, плазма крови может быть очень важна для выработки иммуноглобулина, который затем может быть использован и для вакцины, и для лекарств", - пояснил он.

Политик также напомнил историю Винницкого Центра, который еще несколько лет назад не имел таких возможностей для работы. "В 2012 году, когда здесь ничего не было, у нас была очень хорошая инициатива. Министерство иностранных дел Израиля и мой большой друг Виктор Либерман вышли с инициативой вместе с городским советом, чтобы мы совместно здесь сделали городской диагностический центр. И мы, объединив усилия, где в сентябре 2012 года совместно сделали все для того, чтобы здесь было и лучшее оборудование, и качественный ремонт. И очень важно - лучший персонал, высокий уровень профессионализма врачей, которые здесь работают. Центр играет большую социальную роль, потому что со значительной скидкой получают услуги те, кто имеет субсидии, малообеспеченные, инвалиды войны, ветераны АТО, другие категории граждан. Я думаю, что это абсолютно правильно", - убежден Порошенко.

"Здесь живут наши родители, родственники, они работают в больницах в том числе. Фонд Порошенко при поддержке областной организации "Европейской Солидарности", их волонтерскими усилиями уже неоднократно помогал нашим врачам и оборудованием, и ремонтом оборудования. Тысячи защитных халатов, и сегодня тесты", - сказано в сообщении.

В "Евросолидарности" призвали руководство страны к обеспечению настоящего страхования, достойной заработной платы для всех врачей, работающих с Covid-19.