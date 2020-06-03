События

09:27 03.06.2020

Еще два пограничника заболели COVID-19

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Еще два пограничника заболели COVID-19

По состоянию на среду, 3 июня, по результатам тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины зафиксировано 50 положительных тестов на COVID-19.

"В частности за прошедшие сутки подтверждено два новых случая инфицирования в Донецкой и Волынской областях", - говорится в обнародованном в среду утром сообщении.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 29, еще 21 человек продолжает лечиться - 5 стационарно и 16 - амбулаторно.

Под контролем медиков остаются 68 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, некоторые из них изолированы в подразделениях и обсерваторах.

Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы постоянно контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия и обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики на наличие заболевания.

Теги: #госпогранслужба #коронавирус
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