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19:12 02.06.2020

Пашинян констатирует ухудшение ситуации с распространением Covid-19 в Армении

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Пашинян констатирует ухудшение ситуации с распространением Covid-19 в Армении

Ситуация с пандемией коронавируса в Армении продолжает ухудшаться, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, у которого также подтвержден Covid-19.

"Ситуация продолжает ухудшаться. Основная проблема заключается в качестве соблюдения противоэпидемиологических норм. Мы считаем, что полноценное соблюдение норм приведет к улучшению обстановки", - сказал Пашинян на брифинге во дворе правительственного дома во вторник.

Брифинг в прямом эфире транслирует пресс-служба правительства.

Пашинян также заявил, что считает, что другая причина в подобной ситуации - философия и методы работы новой власти.

"С приходом нашей власти в Армении была устранена атмосфера страха, но атмосфера законопослушности не установилась. Люди протестуют против решений о соблюдении противоэпидемиологических норм, заявляют, что, к примеру, в случае закрытия того или иного объекта их сельхозпродукция испортится и думают, что премьер сам занимается бизнесом сельхозпродукции. Я вновь заявляю, что необходимо очень строго и жестко соблюдать соблюдение норм. Я уже дал поручения полиции. Эмоциям здесь не место", - заявил премьер Армении.

Он также сказал, что самочувствие у него и его семьи хорошее. "Пока что никаких симптомов нет. Я продолжаю работать полноценно, насколько это возможно", - отметил Пашинян.

Как сообщалось, медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 517 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 10 тыс. 009.

За сутки скончались 20 пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 214 человек.

"Из них 158 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 56 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении единого информационного центра республики.

Выздоровели после коронавируса в Армении 3 тыс. 427 человек (+25 за сутки).

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, парламент Армении принял дополнения к кодексу административных правонарушений, в соответствии с которыми граждане, не соблюдающие масочный режим в условиях пандемии, штрафуются на 10 тыс. драмов ($20).

Теги: #коронавирус #армения
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