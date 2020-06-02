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18:00 02.06.2020

Российские наемники во вторник 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один боец ВСУ

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Российские наемники во вторник 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один боец ВСУ

Российские наемники во вторник, 2 июня, семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один боец Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, позиции украинских военнослужащих, выполняющих задачи у н.п.Павлополь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник обстрелял из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также неподалеку населенных пунктов Богдановка и Старогнатовка враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а по защитникам н.п.Марьинки применил снайперское оружие, а защитников н.п.Водяного обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи н.п.Майорска российские наемники вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а опорные пункты н.п.Новозвановка обстреляли из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Теги: #всу #рф #оос
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