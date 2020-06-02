В Австрии дом, в котором родился Гитлер, перестроят в полицейский участок

В Австрии представили план по перестройке дома, в котором родился Адольф Гитлер, в полицейский участок, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Подобный план реконструкции победил в ходе тендера, организованного МВД Австрии, опередив остальных 11 конкурентов.

Ожидается, что перестройка завершится к концу 2022 года и обойдется в примерно 5 млн евро.

Речь идет о здании в городе Браунау-ам-Инн в федеральной земле Верхняя Австрия, где первые три года своей жизни обитал Гитлер.

Агентство отмечает, что реновация последует спустя несколько лет разбирательств, связанных с частной принадлежностью дома. Местные власти также надеются, что подобная перестройка позволит снизить его привлекательность для собраний неонацистов.

В течение долгого времени шла юридическая борьба с владелицей дома, которая неоднократно отказывалась продавать здание государству. В 2017 году конституционный суд Австрии подтвердил правомерность экспроприации в пользу государства этого дома.

С 1972 года МВД Австрии платило за аренду здания ежемесячно 5 тыс. евро мэрии Браунау-ам-Инн. В разные годы в нем располагалась библиотека, затем центр для людей с ограниченными возможностями. Однако с 2011 года здание не используется. Власти Австрии все эти годы продолжали выплачивать ежемесячную аренду, не приходя к единому решению о том, установить в этом месте мемориал, оставить в качестве жилого здания или снести его.