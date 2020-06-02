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12:07 02.06.2020

В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная и сырая погода

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В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная и сырая погода

В среду, 3 июня, синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится: погода останется прохладной и влажной, сообщает Укргидрометцентр

В западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются умеренные дожди; температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, на высокогорье Карпат на протяжении суток 1-6° тепла.

На остальной территории ночью без существенных осадков, лишь в Луганской области, а днем - в большинстве областей Украины пройдет кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью 4-9° тепла, на востоке страны и побережье морей до 12°, днем 14-19°, на юго-востоке до 22°.

Ветер преимущественно южный (в западной части – западный), 7-12 м/с.

В Киеве ночью - без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 32,7 градусов тепла в 1901 году, а самая низкая - ночью на отметке 3,0 градуса выше ноля в 1918 году.

В четверг, 4 июня, по всей Украине ожидаются небольшие, в Карпатах и Закарпатье, а днем также и в северных и центральных областях умеренные дожди, грозы, лишь ночью в большинстве северных и южных областей без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с.

Температуре ночью 4-9° тепла, на востоке страны и побережье морей до 12°; днем 15-20°, в восточной части до 23°.

В Киеве ночью - без существенных осадков, днем дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.

2 июня в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 17-19°, в районе Приморского и Одессы 13-14°; в Днепре возле Киева 14°.

Теги: #погода #прогноз
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