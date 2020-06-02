В Одесской области произошла стрельба на промтоварном рынке, два человека ранены - полиция

В Одесской области правоохранители проводят расследование по факту стрельбы на промтоварном рынке, сообщает пресс-служба полиции области.

"Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В результате двое мужчин были ранены. Они были госпитализированы.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобилях.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные.