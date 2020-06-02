Число жертв коронавируса в мире превысило 375 тыс. человек, число инфицированных - 6,27 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло в мире 375 тыс. 632 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 595, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 6 млн 270 тыс. 758 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 100 тыс. 280 против 106 тыс. 886 сутками ранее, излечились почти 2,7 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 млн 371 тыс. 661 человек, количество смертельных случаев превысило 377 тыс., излечились 2,9 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 811 тыс. 357 (105 тыс. 160 скончавшихся), Бразилии - 526 тыс. 447 (29 тыс. 337), Великобритании - 277 тыс. 736 (39 тыс. 127), Испании - 239 тыс. 638 (27 тыс. 127, новых летальных случаев за сутки нет), Италии - 233 тыс. 197 (33 тыс. 457), Индии - 198 тыс. 706 (7 тыс. 404), Франции - 189 тыс. 348 (28 тыс. 836), Германии - 183 тыс. 549 (8 тыс. 555), Перу - 170 тыс. 39 (4 тыс. 634), Турции - 164 тыс. 769 (4 тыс. 563), Иране - 154 тыс. 445 (7 тыс. 878), Чили - 105 тыс. 158 (1 тыс. 113).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 48,4 против 48,0 в понедельник. В США он достиг 323 человек, Испании - 580, Великобритании - 575, Италии - 554, Бразилии - 141, Франции - 442, Германии - 103, Турции - 54, Иране - 94, Индии - 4, Перу - 141, Чили - 58. В России на утро понедельника этот показатель составлял 33.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на утро понедельника было выявлено 414 тыс. 878 заболевших. Зафиксировано 4 тыс. 855 летальных исходов, 175 тыс. 877 человек вылечились.

Всего коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.