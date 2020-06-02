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07:48 02.06.2020

Тысячи военных и полицейских будут задействованы для прекращения беспорядков в Вашингтоне – Трамп

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Тысячи военных и полицейских будут задействованы для прекращения беспорядков в Вашингтоне – Трамп

Тысячи вооруженных военных и правоохранителей по распоряжению президента США Дональда Трампа наведут порядок в Вашингтоне.

"Тысячи хорошо вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будут направлены, чтобы остановить беспорядки, грабежи, вандализм, нападения и бессмысленное уничтожение имущества в столице - Вашингтоне", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Он также сказал, что комендантский час в городе, начинающийся в 19:00, будет "строго соблюдаться".

Трамп заявил, что его администрация привержена тому, чтобы справедливость в деле об убийстве безоружного афроамериканца Джорджа Флойда восторжествовала.

"Но мы не можем допустить, чтобы праведные крики мирных демонстрантов были заглушены разъяренной толпой. Самые большие жертвы беспорядков - это миролюбивые граждане в наших самых бедных общинах. И как их президент я буду бороться за их безопасность. Я буду сражаться, чтобы защитить вас", - сказал Трамп.

Теги: #сша #вашингтон #трамп #правоохранители
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