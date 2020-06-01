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20:47 01.06.2020

В ВОЗ считают, что коронавирус не стал менее патогенным

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В ВОЗ считают, что коронавирус не стал менее патогенным

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят никаких фактов, указывающих на то, что коронавирус нового типа стал менее патогенным.

"Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус по собственному желанию решил стать менее патогенным. Этого не произошло", - приводят европейские СМИ слова главы программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майка Райана.

Он отметил, что коронавирус "остается вирусом-убийцей" и что тысячи человек по-прежнему умирают от него каждый день в мире.

В мире за время пандемии заразились коронавирусом COVID-19 более 6,3 млн человек. Более 370 тыс. скончалось, еще 2,8 млн выздоровели.

Теги: #коронавирус #вооз
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