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20:33 01.06.2020

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью композитора Мирослава Скорика

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Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью композитора Мирослава Скорика

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью композитора Мирослава Скорика.

"Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы. Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик", - написал президент на своей странице в Facebook.

"Я навсегда запомню, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович!", - добавил он.

Как сообщалось, Скорик ушел из жизни в понедельник, 1 июня.

Скорик, 1938 г.р., является автором музыки к опере "Моисей", балетам "Каменщики" и "Возвращение Баттерфляй", ряда кантат для хора и симфонического оркестра, симфонических произведений, камерно-инструментальных и вокальных произведений. В 60х гг создал ансамбль "Веселые скрипки", для которого написал несколько популярных песен. Написал музыку к более, чем 40 фильмам, включая "Тени забытых предков", "Живая вода", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал", мультфильмам "Гришкины книжки" и "Лис Никита", сериалам и драматическим спектаклям.

Длительное время преподавал композицию во Львовской и в Киевской консерваториях, работал в США и Австралии, возглавлял кафедру истории украинской музыки в Национальной музыкальной академии Украины им.Чайковского. Был художественным руководителем фестиваля "Киев Мюзик Фест", председателем жюри фестиваля "Червона Рута", сопредседателем Национального союза композиторов Украины, художественным руководителем Киевской оперы.

В 2008 году был удостоен звания Герой Украины с вручением Ордена государства, в 2010 - удостоен Ордена за заслуги I степени.

Теги: #зеленський #скорик #соболезнования
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