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20:24 01.06.2020

Качура и Дубинский намерены провести дебаты, не дожидаясь праймериз на пост мэра Киева

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Качура и Дубинский намерены провести дебаты, не дожидаясь праймериз на пост мэра Киева

Народные депутаты фракции "Слуга народа" Александр Качура и Александр Дубинский, ранее заявившие о желании баллотироваться на пост мэра Киева, собираются провести дебаты, не дожидаясь праймериз.

"На сегодняшний день никакие условия (праймериз кандидатов на пост мэра Киева - ИФ) не озвучены. Мы сегодня... с Александром Дубинским договорились уже начать процесс и провести с ним публичные дебаты на одном из информационных каналов", - сказал Качура журналистам в понедельник в Киеве.

Он пригласил и других потенциальных кандидатов в мэры принять участие в дебатах. "Формат, как это будет происходить, обсудим", - отметил Качура.

Как сообщалось, Качура и Дубинский ранее заявили о намерениях принимать участие во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" по отбору кандидата на пост мэра Киева. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".

Теги: #киев #мэр #слуга_народа
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