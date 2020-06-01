Информацию о направляющейся из Винницы в Бровары группе молодых людей, не передали департаменту спецрасследований - Монастырский

Накануне перестрелки в Броварах была получена оперативная информация о том, что из Винницы едет в Киев группа молодых людей на микроавтобусах, однако ее не передали департаменту спецрасследований полиции Киевской области, заявил глава парламентского комитета по вопросам по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

"В Броварском деле более 20 задержанных, установлено около 50 участников, и по ним прямо сейчас проводятся следственные действия", - сказал Монастырский журналистам после заседания комитета в понедельник в Киеве.

Он, уточнил что следующее заседание комитета по данным вопросам состоится в конце июня. Руководитель национальной полиции пообещал на следующем заседании комитета презентовать предложения по реструктуризации работы полиции.

Как отметил Монастырский, в заседании комитета приняли участие глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, представители Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.

Как сообщалось, 29 мая утром в г. Бровары Киевской области произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении заявил о 28 задержанных участниках стрельбы, а также 22 выдвинутых подозрениях. По его словам, было изъято 16 единиц оружия.

"Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму", - отметил Аваков.

Антон Геращенко 30 мая заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы в г.Бровары Киевской области, включая заказчиков.