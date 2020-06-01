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15:31 01.06.2020

Начальник полиции Киева ведет переговоры с человеком, который угрожает взорвать мост Метро – Геращенко

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Начальник полиции Киева ведет переговоры с человеком, который угрожает взорвать мост Метро – Геращенко

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко ведет переговоры с мужчиной, который угрожает подорвать мост Метро в столице, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В настоящее время известно, что человек позвонил по 102, с нецензурной бранью, кстати, заявил, что у него есть взрывчатка и он хочет взорвать мост Метро", - сказал Геращенко журналистам в понедельник в Киеве.

По словам Геращенко, на месте находится руководитель полиции Киева Андрей Крищенко. "Он лично ведет переговоры с человеком, который заявляет о возможности совершения террористического акта", - сообщил замглавы МВД.

Он добавил: "Надеюсь, что все будут живы и здоровы".

 

Теги: #киев #геращенко #минирование #метро #полиция #крищенко
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