В Киеве аноним сообщил о минировании моста Метро

В понедельник днем поступило анонимное сообщение о минировании моста Метро, в связи с чем "красная" линия Киевского метрополитена работает в ограниченном режиме.

"В связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", - сообщает пресс-служба КП "Киевского метрополитена" на странице в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, в настоящее время проводится проверка сообщения.