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13:00 01.06.2020

Кличко: За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 58 человек, два пациента умерли

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Кличко: За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 58 человек, два пациента умерли

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 58 человек, два пациента умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 - медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за период пандемии - 68 летальных случаев. На сегодня в Киеве уже 3043 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Так, среди заболевших 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет и девочка, которой 5 лет. А также 13 мужчин от 23 до 61 года и три мальчика - им 7, 15 и 17 лет.

Всего в больницы столицы госпитализировали 4 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 654 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе - 23, в Деснянском - 9 и в Дарницком - 8 случаев", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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