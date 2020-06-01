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12:16 01.06.2020

Кулеба, Ермак, Резников и Таран 2 июня с рабочим визитом посетят Берлин для обсуждения ситуации на Донбассе, деоккупации Крыма и результатов договоренностей "нормандского формата"

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Кулеба, Ермак, Резников и Таран 2 июня с рабочим визитом посетят Берлин для обсуждения ситуации на Донбассе, деоккупации Крыма и результатов договоренностей "нормандского формата"

Украинская делегация во вторник, 2 июня, посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для обсуждения ситуации на Донбассе, инициатив по деоккупации Крыму и результатов договоренностей "нормандского формата".

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, участие в визите примет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В состав украинской делегации также войдут вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и другие должностные лица.

Так, в Берлине запланированы встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Отмечается, что в ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита "Нормандского формата" на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыму, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID 19.

Кроме того, по результатам переговоров министров иностранных дел Украины и ФРГ запланирована их совместная пресс-конференция

Онлайн-трансляция на украинском языке будет доступна в 13:00, 2 июня, по ссылке.

Теги: #таран #резников #нормандский_формат #кулеба #крым #ермак
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