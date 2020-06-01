Эпидемическая ситуация в большинстве областей Украины позволяет с 1 июня переходить к следующему этапу ослабления карантина - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что эпидемическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильном сообщении и железнодорожные перевозки.

"С сегодняшнего дня Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина. На протяжении последних двух недель мы наблюдаем примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране. Эпидемическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильном сообщении и железнодорожные перевозки", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Премьер подчеркнул, что решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области будут принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Согласно инфографику, которую обнародовал Шмыгаль, в регионах, где планируется послабление, с 1 июня будет разрешена работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, проведение групповых занятий до 10 человек (кроме групповых занятий для детей до 12 лет).

Кроме того, запустятся перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на всех видах внутреннего сообщения (только места для сидения), межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом (только места для сидения). В то же время если перевозка осуществляется в регион, где нет послабления карантинных мер, перевозка разрешается в пределах 50% мест для сидения.

Разрешено также посещение занятий в учреждениях образования (группы до 10 лиц), проведение аттестаций, получение документов о профтехническом и высшем образовании, осуществление практической подготовки на производстве, проведение лабораторных работ и тренажерных занятий.