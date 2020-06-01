В ВСУ за прошедшие сутки не выявлено новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 1 июня не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, при этом выздоровели от COVID-19 уже 111 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 1 июня в Вооруженных силах Украины болеет 118 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки новых случаев COVID-19 не зарегистрировано.

Всего за время пандемии выздоровели 111 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 451 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 148 человек.

Как сообщалось, 30 мая в ВСУ был зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, умер сотрудник ВСУ в Черновицкой области.

25 мая был зарегистрирован третий летальный случай от коронавируса в ВСУ. Умер сотрудник ВСУ во Львовской области.

16 апреля во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.