Во Львове трое людей госпитализированы в результате падения с балкона

Двое мужчин и женщина госпитализированы с травмами различной степени тяжести после падения с балкона на втором этаже жилого дома, сообщает горячая линия города Львова на своей странице в Фейсбуке

"По улице Литвиненко, 13 трое людей выпали с балкона второго этажа через обвал перил", - указано в сообщении.

Как указано в сообщении, вызов поступил в 19:08.

По данным горячей линии, потерпевшими являются 32-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом поперечного отдел хребта, 34-летний мужчина с забоем правого плеча и 38-летний мужчина с закрытым переломом нижней трети обоих предплечий.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу скорой помощи. У мужчин также зафиксированы признаки алкогольного опьянения.