Замминистра цифровой трансформации Шелест задекларировал 755 тыс. грн доходов за 2019 год

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Шелест указал 755 тыс. 173 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 72 348 грн, доход от предпринимательской деятельности – 426 291 грн, банковские проценты – 6 034 грн, заем – 243 тыс. грн и помощь участнику АТО – 7,5 тыс. грн.

Также он указал в декларации 558 839 грн на банковских счетах и 67 705 грн наличных средств.

Согласно декларации у замминистра нет недвижимого имущества, в то же время он владеет автомобилем Lexus GS 300 2005 года выпуска.