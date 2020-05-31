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19:42 31.05.2020

Замминистра цифровой трансформации Шелест задекларировал 755 тыс. грн доходов за 2019 год

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Замминистра цифровой трансформации Шелест задекларировал 755 тыс. грн доходов за 2019 год

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Шелест указал 755 тыс. 173 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 72 348 грн, доход от предпринимательской деятельности – 426 291 грн, банковские проценты – 6 034 грн, заем – 243 тыс. грн и помощь участнику АТО – 7,5 тыс. грн.

Также он указал в декларации 558 839 грн на банковских счетах и 67 705 грн наличных средств.

Согласно декларации у замминистра нет недвижимого имущества, в то же время он владеет автомобилем Lexus GS 300 2005 года выпуска.

Теги: #заместитель #декларация #украина #минцифры
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