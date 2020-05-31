События

12:46 31.05.2020

Прохладно и дождливо будет в Украине в первый день лета

2 мин читать
Прохладно и дождливо будет в Украине в первый день лета

В ближайшие сутки, 1 июня, над Украиной будет удерживаться влажная и преимущественно прохладная воздушная масса, продолжится слабый рост атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине ожидаются временами небольшие и умеренные дожди, ночью в южных и восточных областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°; днем 11-16°, в южных и восточных областях 18-23°.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь; температура ночью около 10°, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 июня самая высокая температура днем была 31,7 в 1979, 2011г., самая низкая ночью 4,1 в 1904г.

Во вторник, 2 июня, в Украине небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-западный, на востоке юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на востоке страны и побережье морей до 12°, днем в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях 10-15°, на остальной территории 14-19°, в восточной части до 22°.

На высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом; ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 4-6° тепла.

В Киеве 2 июня небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 12-14°.

31 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 15-18°, в Днепре возле Киева 14°.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:43 30.05.2020
Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный"

Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный"

22:19 29.05.2020
"Интерпайп НТЗ" скорректировал финрезультаты за I кв.-2020 в сторону значительного ухудшения - до 256 млн грн убытка

"Интерпайп НТЗ" скорректировал финрезультаты за I кв.-2020 в сторону значительного ухудшения - до 256 млн грн убытка

20:02 29.05.2020
Туризм станет более качественным и экологичным после пандемии COVID-19 - газета

Туризм станет более качественным и экологичным после пандемии COVID-19 - газета

16:16 29.05.2020
Более 70% финучреждений прогнозируют ухудшение состояния финсектора в ближайшие полгода

Более 70% финучреждений прогнозируют ухудшение состояния финсектора в ближайшие полгода

17:56 28.05.2020
Статданные о развитии эпидемии COVID-19 в Украине отражают оптимистический сценарий

Статданные о развитии эпидемии COVID-19 в Украине отражают оптимистический сценарий

09:21 28.05.2020
Экономическая активность в США продолжает падать, бизнес пессимистичен в прогнозах - Beige Book

Экономическая активность в США продолжает падать, бизнес пессимистичен в прогнозах - Beige Book

10:43 26.05.2020
В Украинских Карпатах выпало около 10-15 см снега

В Украинских Карпатах выпало около 10-15 см снега

11:28 24.05.2020
В начале недели Украине сохранится прохладная погода, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди

В начале недели Украине сохранится прохладная погода, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди

08:37 22.05.2020
22 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с

22 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с

17:20 21.05.2020
Прогноз падения ВВП Украины в 2020г на 4,8% пока прежний, есть вопросы по курсу и инфляции

Прогноз падения ВВП Украины в 2020г на 4,8% пока прежний, есть вопросы по курсу и инфляции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пропускные операции в ПП "Тиса" на границе с Венгрией приостановлены из-за блокирующих его водителей – Госпогранслужба Украины

Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

В ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, 12 новых случаев заболевания

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Замглавы ОП Костюк заработал за год 151 тыс. грн, хранит наличными $27,4 тыс., EUR12,5 тыс. и 148,5 тыс. грн, приобрел авто за 10 тыс. грн

Замминистра экономики Качка задекларировал почти 2,2 млн грн доходов за 2019г

Пропускные операции в ПП "Тиса" на границе с Венгрией приостановлены из-за блокирующих его водителей – Госпогранслужба Украины

Байден назвал протесты в США объяснимыми, погромы – неоправданными

ГБР направило в суд дело в отношении задержанного на взятке в 100 тыс. грн чиновника "Укрспортобеспечения"

В России количество зарегистрированных случаев коронавируса перевалило за 400 тыс

Первый замминистра юстиции Горовец задекларировал 758 тыс. грн доходов за 2019 год

В Броварах продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки

Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

В ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, 12 новых случаев заболевания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА