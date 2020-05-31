Прохладно и дождливо будет в Украине в первый день лета

В ближайшие сутки, 1 июня, над Украиной будет удерживаться влажная и преимущественно прохладная воздушная масса, продолжится слабый рост атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине ожидаются временами небольшие и умеренные дожди, ночью в южных и восточных областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°; днем 11-16°, в южных и восточных областях 18-23°.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь; температура ночью около 10°, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 июня самая высокая температура днем была 31,7 в 1979, 2011г., самая низкая ночью 4,1 в 1904г.

Во вторник, 2 июня, в Украине небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-западный, на востоке юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на востоке страны и побережье морей до 12°, днем в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях 10-15°, на остальной территории 14-19°, в восточной части до 22°.

На высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом; ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 4-6° тепла.

В Киеве 2 июня небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 12-14°.

31 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 15-18°, в Днепре возле Киева 14°.