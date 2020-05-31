На Буковине 30 мая лабораторно подтвердили 43 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 3349 человек

За субботу, 30 мая, в Черновицкой области лабораторно подтверждено 43 новых случая заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 3349 человек, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

"24 буковинцев сегодня, 30 мая, преодолели COVID-19. Вместе с тем, есть 43 новых случая заболевания коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 396 образцов", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3349 человек.

Осачук отметил, что одним из условий для смягчения карантина в области является такой показатель, как инцидентность - количество новых случаев за последние 7 дней. Он должен составлять не более 12 на 100 тыс. населения.

"На Буковине этот показатель сегодня превышен почти втрое. Поэтому не устаю просить вас о внимательности и осмотрительности", – подчеркнул глава ОГА.