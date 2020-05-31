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01:33 31.05.2020

США преодолели зависимость от других стран при отправке астронавтов в космос – Трамп

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США преодолели зависимость от других стран при отправке астронавтов в космос – Трамп

США удалось положить конец эпохе, в течение которой существовала зависимость от других стран в том, что касается отправки американских астронавтов в космос, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
"Наши бывшие лидеры поставили нас в ситуацию, когда отправка наших астронавтов в космос зависела от других стран. Теперь с этим покончено", - сказал он, выступая перед сотрудниками НАСА во Флориде.
"Десятилетия, в течение которых мы лишь теряли время и почти ничего не предпринимали (в космосе - ИФ), теперь официально остались в прошлом", - добавил он.
Трамп напомнил, что ранее в субботу, США отправили к МКС "американских астронавтов на американской ракете и с американской территории".
Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту успешно стартовал на орбиту в рамках испытательного полета.
Запуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Теги: #сша #космос #независимость
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