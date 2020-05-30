В Херсонской области местный депутат подозревается в рейдерском захвате сельхозпредприятия

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Новотроицкого района по факту противоправного завладения имуществом частного предприятия, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Во время досудебного расследования полицейские установили, что в феврале 2019 года состоялся рейдерский захват одного из крупных сельхозпредприятий Генического района. В собственности указанного предприятия находилось 38 единиц различного рода сельскохозяйственной техники, а в аренде находилось около 2500га земли сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленник, будучи должностным лицом, используя поддельные документы, завладел корпоративными правами ООО "ЧАП Чонгар". Мужчина собственноручно предоставил их в отдел государственной регистрации юридических и физических лиц Херсонского городского совета, перерегистрировав предприятие на свое имя и изменив при этом место его регистрации.

Отмечается, что своими действиями чиновник нанес ущерб предприятию на сумму почти 1,5 млн грн.

На основании приказа Министерства юстиции Украины отменены регистрационные действия по перерегистрации корпоративных прав и восстановлены права потерпевших.

По указанным фактам были начаты уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) и ч.4 ст.358 (подделка документов , печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Должностному лицу может грозить до 10 лет лишения свободы.