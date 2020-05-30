Новые заразившиеся коронавирусом в Эстонии есть, новых летальных случаев нет

В Эстонии за последние сутки подтверждены 6 новых случаев заражения COVID-19, сообщил в субботу департамент здоровья.

За сутки в Эстонии было проанализировано 1034 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 6 тестов (0,6%) показали позитивный результат.

Летальных случаев за сутки не было.

Всего после начала эпидемии от COVID-19 в Эстонии скончались 67 человек.

В больницах находится 26 пациентов, на искусственном вентилировании легких людей нет. Выписаны 354 человека.

Всего в Эстонии после начала пандемии было сделано около 83 тыс. тестов на вирус SARS-CoV-2, из которых 1865 (2,3%) оказались позитивными. По состоянию на субботу выздоровели 1622 человека.

В пятницу правительство Эстонии увеличило до 24 список государств, при въезде из которых с 1 июня не нужно будет проходить карантин. К этим государствам относятся Австрия, Болгария, Голландия, Хорватия, Исландия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Польша, Франция, Румыния, Германия, Словакия, Словения, Лихтенштейн, Швейцария, Финляндия, Дания, Чехия и Венгрия. Список обновляется каждую пятницу и начинает действовать со следующего понедельника.

По прибытии в Эстонию следует провести в карантине 14 дней в случае, если человек прибыл из страны, в которой количество заболевших на 100 000 населения превышает 15 человек.