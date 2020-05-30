События

09:40 30.05.2020

В Харькове в результате ДТП с участием полциейского авто погибли 2 человека

1 мин читать
В Харькове в результате ДТП с участием полциейского авто погибли 2 человека

В Харькове в ночь на субботу на Московском проспекте произошла авария с участие служебного автомобиля патрульных Toyota Prius, в результате которого погибли 2 человека.

Как сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Харьковской области, водитель автомобиля Daewoo Lanos неожиданно выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota Prius, который двигался во встречном направлении, и после удара загорелся.

"Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, однако это не привело к желаемым результатам, пламя мгновенно охватило Daewoo Lanos. В результате ДТП пассажирка и водитель автомобиля Daewoo погибли на месте", - говорится в сообщении.

Патрульные, ехавшие в служебной машине, получили травмы и были госпитализированы.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, погибший водитель Daewoo был 22-летним сотрудник полиции.

Информация о ДТП зарегистрирована в Московском отделе полиции. Для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований материалы направлены в ГБР.

Теги: #дтп #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:53 30.05.2020
Военная полиция США приведена в боевую готовность для наведения порядка в Миннеаполисе

Военная полиция США приведена в боевую готовность для наведения порядка в Миннеаполисе

21:05 29.05.2020
На Харьковщине экс-начальник управления Госкомзема пойдет под суд за незаконную передачу в частную собственность земель НИИ

На Харьковщине экс-начальник управления Госкомзема пойдет под суд за незаконную передачу в частную собственность земель НИИ

20:58 29.05.2020
Спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты, которая произошла в результате ДТП в Харьковской области

Спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты, которая произошла в результате ДТП в Харьковской области

19:48 29.05.2020
В Харькове помощнице судьи, обещавшей за 15 тыс. грн повлиять на решение шефа, грозит до 5 лет тюрьмы

В Харькове помощнице судьи, обещавшей за 15 тыс. грн повлиять на решение шефа, грозит до 5 лет тюрьмы

19:04 29.05.2020
Стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока, задержаны уже 24 человека - полиция

Стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока, задержаны уже 24 человека - полиция

17:55 29.05.2020
В Кировоградской области при сбое работы подъемника шахты пострадали 6 человек

В Кировоградской области при сбое работы подъемника шахты пострадали 6 человек

15:06 29.05.2020
В Винницкой и Житомирской областях задержаны 10 участников конфликта в Броварах

В Винницкой и Житомирской областях задержаны 10 участников конфликта в Броварах

14:07 29.05.2020
Аваков на встрече с Зеленским: у меня есть большие вопросы к Броварской полиции, пропустить такое недопустимо

Аваков на встрече с Зеленским: у меня есть большие вопросы к Броварской полиции, пропустить такое недопустимо

14:05 29.05.2020
Зеленский на встрече с Аваковым подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах должны быть наказаны

Зеленский на встрече с Аваковым подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах должны быть наказаны

13:33 29.05.2020
Руководство Винницкой полиции отстранено от исполнения обязанностей из-за стрельбы перевозчиков в Броварах - Дубинский

Руководство Винницкой полиции отстранено от исполнения обязанностей из-за стрельбы перевозчиков в Броварах - Дубинский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за минувшие сутки 393 новых случая Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 377 выздоровели

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

Утверждение Советом директоров МВФ первого транша программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за минувшие сутки 393 новых случая Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 377 выздоровели

Число жертв коронавируса в мире превысило 365 тыс. человек, число инфицированных - 5,9 млн - университет Хопкинса

В Центральной Азии число заражений COVID-19 достигло 19 тыс. 303

Госкомиссию по реабилитации жертв политических репрессий создадут в Казахстане

Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

В Китае за сутки зафиксированы четыре случая активного заражения коронавирусом и выявлено четверо бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

Военнослужащий, отбывающий наказание за грабеж, получит дополнительный срок за побег из-под стражи

Офицер и делопроизводитель одной из воинских частей задержаны при получении взятки - прокуратура

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 6 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА