События

20:56 29.05.2020

Венедиктова пояснила, почему внесла в ЕРДР сведения по "пленкам Деркача" в ночь на 20 мая - из-за загруженности входит в ЕРДР поздно вечером

3 мин читать
Венедиктова пояснила, почему внесла в ЕРДР сведения по "пленкам Деркача" в ночь на 20 мая - из-за загруженности входит в ЕРДР поздно вечером

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пояснила, что внесла в ЕРДР в ночь с 19 на 20 мая информацию по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача, обнародовавшего аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко, поскольку из-за загруженности работой входит в ЕРДР поздно вечером.

"19 мая была пресс-конференция народного депутата Деркача, 19 мая поступило на мое имя заявление о преступлении, и 19 мая поступило постановление суда, которое обязывало внести сведения в ЕРДР. Это всё было одновременно в один день. Поскольку день генерального прокурора расписан, я организовываю работу большого правоохранительного органа, у меня большое количество совещаний, и до своей флэшки я дохожу уже после десяти часов, если вообще посмотреть мои входы в ЕРДР. Сейчас я пытаюсь это делать в обеденный перерыв. Но, как правило, не получается, и большинство входов у меня после десяти вечера. Я работаю сейчас круглосуточно, это нормальная история", - рассказала она в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Венедиктова также недоумевает, откуда у адвокатов Порошенко могут быть сведения, когда и с кем она разговаривает.

Генпрокурор считает, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая пытался искренне и честно отвечать на вопросы журналистов, потому что уважает журналистов и зрителей, которые смотрели пресс-конференцию.

Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции 20 мая сказал, что реагировать на информацию о якобы влиянии Байдана на Порошенко должны правоохранительные органы, что уже и сделано Офисом генпрокурора.

Зеленский добавил: "Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена. Все – к правоохранителям".

Также Зеленский выразил уверенность в том, что "приговор Порошенко еще впереди". "Я думаю, они так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это все-таки полномочия не мои, а приговоры суда", - подчеркнул президент.

20 мая адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что генпрокурор Венедиктова открыла уголовное производство по так называемым "пленкам Байдена" после общения с президентом Зеленским, а глава государства на пресс-конференции сам подтвердил заинтересованность в этом деле.

Он добавил: "По информации, которую мы будем стараться уточнить и проверить, это было сделано после разговора генерального прокурора Венедиктовой с Зеленским".

19 мая народный депутат Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.

20 мая утром Офис генпрокурора сообщил, что внес в ЕДРД информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача, который накануне обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.

Теги: #генпрокурор #деркач
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:11 29.05.2020
Венедиктова считает, что у САП должен быть такой руководитель, как генпрокурор ЕС Кевеши

Венедиктова считает, что у САП должен быть такой руководитель, как генпрокурор ЕС Кевеши

23:03 26.05.2020
Прокуроры САП выразили свое несогласие с критикой генпрокурора Венедиктовой в их адрес

Прокуроры САП выразили свое несогласие с критикой генпрокурора Венедиктовой в их адрес

10:35 20.05.2020
Офис генпрокурора открыл производство на основании заявления Деркача

Офис генпрокурора открыл производство на основании заявления Деркача

01:36 20.05.2020
Парламентарии инициируют создание ВСК по аудиоматериалам нардепа Деркача

Парламентарии инициируют создание ВСК по аудиоматериалам нардепа Деркача

14:58 19.05.2020
Депутат Деркач передал в Офис генпрокурора материалы, которые якобы свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко

Депутат Деркач передал в Офис генпрокурора материалы, которые якобы свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко

05:56 16.05.2020
В Офисе Генпрокурора фиксируют факты нарушений международного гуманитарного права на Донбассе

В Офисе Генпрокурора фиксируют факты нарушений международного гуманитарного права на Донбассе

21:12 08.05.2020
Венедиктова сообщила в НАПК о возможном конфликте интересов в деле о недекларировании имущества

Венедиктова сообщила в НАПК о возможном конфликте интересов в деле о недекларировании имущества

19:42 22.04.2020
Зеленский: если генпрокурор Венедиктова не покажет результат, будет новый генпрокурор

Зеленский: если генпрокурор Венедиктова не покажет результат, будет новый генпрокурор

13:55 09.04.2020
Изготовление защищенных патентом лекарств в условиях аптек может стать еще одним вариантом решения проблемы лечения COVID-19 – мнение

Изготовление защищенных патентом лекарств в условиях аптек может стать еще одним вариантом решения проблемы лечения COVID-19 – мнение

13:45 07.04.2020
Генпрокурор: никаких условий моего назначения не было, фамилия Порошенко не звучала

Генпрокурор: никаких условий моего назначения не было, фамилия Порошенко не звучала

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Утверждение Советом директоров МВФ первого транша программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время

Чернобыльскую зону снова открывают для туристов при условии соблюдения карантинных ограничений

В Винницкой и Житомирской областях задержаны 10 участников конфликта в Броварах

Зеленский на встрече с Аваковым подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах должны быть наказаны

Руководство Винницкой полиции отстранено от исполнения обязанностей из-за стрельбы перевозчиков в Броварах - Дубинский

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент подписал закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей

На Харьковщине экс-начальник управления Госкомзема пойдет под суд за незаконную передачу в частную собственность земель НИИ

Спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты, которая произошла в результате ДТП в Харьковской области

ДТЭК отрицает обвинения НКРЭКУ в манипуляциях и требует справедливого расследования

Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в здании школы

Утверждение Советом директоров МВФ первого транша программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время

В Молдове 1 июня откроют рынки, 8 июня - торговые центры

В Харькове помощнице судьи, обещавшей за 15 тыс. грн повлиять на решение шефа, грозит до 5 лет тюрьмы

ГБР сообщило экс-главе набсовета "Вектор Банка" о подозрении в "выводе" из финучреждения 28 млн грн

СБУ разоблачила злоупотребления на более 500 млн грн при строительстве дорог госзначения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА