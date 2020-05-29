Венедиктова пояснила, почему внесла в ЕРДР сведения по "пленкам Деркача" в ночь на 20 мая - из-за загруженности входит в ЕРДР поздно вечером

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пояснила, что внесла в ЕРДР в ночь с 19 на 20 мая информацию по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача, обнародовавшего аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко, поскольку из-за загруженности работой входит в ЕРДР поздно вечером.

"19 мая была пресс-конференция народного депутата Деркача, 19 мая поступило на мое имя заявление о преступлении, и 19 мая поступило постановление суда, которое обязывало внести сведения в ЕРДР. Это всё было одновременно в один день. Поскольку день генерального прокурора расписан, я организовываю работу большого правоохранительного органа, у меня большое количество совещаний, и до своей флэшки я дохожу уже после десяти часов, если вообще посмотреть мои входы в ЕРДР. Сейчас я пытаюсь это делать в обеденный перерыв. Но, как правило, не получается, и большинство входов у меня после десяти вечера. Я работаю сейчас круглосуточно, это нормальная история", - рассказала она в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Венедиктова также недоумевает, откуда у адвокатов Порошенко могут быть сведения, когда и с кем она разговаривает.

Генпрокурор считает, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая пытался искренне и честно отвечать на вопросы журналистов, потому что уважает журналистов и зрителей, которые смотрели пресс-конференцию.

Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции 20 мая сказал, что реагировать на информацию о якобы влиянии Байдана на Порошенко должны правоохранительные органы, что уже и сделано Офисом генпрокурора.

Зеленский добавил: "Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена. Все – к правоохранителям".

Также Зеленский выразил уверенность в том, что "приговор Порошенко еще впереди". "Я думаю, они так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это все-таки полномочия не мои, а приговоры суда", - подчеркнул президент.

20 мая адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что генпрокурор Венедиктова открыла уголовное производство по так называемым "пленкам Байдена" после общения с президентом Зеленским, а глава государства на пресс-конференции сам подтвердил заинтересованность в этом деле.

Он добавил: "По информации, которую мы будем стараться уточнить и проверить, это было сделано после разговора генерального прокурора Венедиктовой с Зеленским".

19 мая народный депутат Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.

20 мая утром Офис генпрокурора сообщил, что внес в ЕДРД информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача, который накануне обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.