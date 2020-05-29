Спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты, которая произошла в результате ДТП в Харьковской области

В пятницу днем в Красноградском районе Харьковской области на 86км автодороги Харьков-Перещепино водитель грузового Mercedes'а во время обгона столкнулся с грузовиком, перевозившим 17 кубовых емкостей с раствором соляной кислоты.

"От удара из двух емкостей началась утечка химической жидкости на проезжую часть", - сообщает в пятницу вечером пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели из 43-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне и аварийно-спасательном автомобиле, а также специальное химическое подразделение аварийно-спасательного отряда спецназначения ГГУ ГСЧС в Харьковской области и передвижная химическая лаборатория Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины прибыли на место происшествия.

Чтобы нейтрализовать и уменьшить концентрацию паров соляной кислоты в воздухе спасатели подали распыленный раствор воды. Органы местного самоуправления организовали подвоз соды, который использовался для дальнейшей нейтрализации разлитого вещества.

По состоянию на 18:20, утечка из емкостей ликвидирована. Лаборатория провела замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций нет.