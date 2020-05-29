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20:41 29.05.2020

Утверждение Советом директоров МВФ первого транша программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время

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Утверждение Советом директоров МВФ первого транша программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки Украине во время пандемии коронавируса.

"Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", - отметил Зеленский.

Георгиева приветствовала принятие закона о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

Президент Украины и глава МВФ обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире и в Украине.

"К сожалению, статистика заболевших за день в Украине остается еще достаточно высокой, но одновременно растет количество тех, кто выздоровел. Сейчас мы уже больше недели находимся на плато заболеваемости", - отметил Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью Reuters, что Киев рассчитывает на то, что МВФ на заседании Совета директоров 5 июня одобрит новую кредитную программу на $5 млрд, а на следующий день будет выплачен первый транш в размере $1,9 млрд.

Теги: #зеленский #транш #мвф
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