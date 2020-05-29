В Молдове 1 июня откроют рынки, 8 июня - торговые центры

В Молдове с 1 июня по решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения отменяется ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, заявил на пресс-конференции в пятницу премьер-министр страны Ион Кику.

"В частности, с 1 июня открываются все рынки, в том числе рынки в крупных городах, в муниципиях Кишинев и Бельцы. Комиссия приняла решение разрешить работу торговых центров начиная с 8 июня, при условии, что рестораны, точки общественного питания и места развлечения, расположенные в торговых центрах, останутся закрытыми. Предполагается, что рестораны, кафе и гостиницы откроются с 15 июня. Однако, решение по этому поводу будет принято дополнительно, в зависимости от эпидемиологической ситуации", - подчеркнул Кику.

Он отметил также, что комиссия решила не возобновлять работу общественного транспорта в выходные дни.

"Работа общественного транспорта будет в том же режиме - только в рабочие дни, без скопления людей и перевозки пассажиров стоя. В выходные дни общественный транспорт в городах ходить не будет. Это запрет сохранится, как минимум, до конца июня", - сказал премьер.

По его словам, до 15 июня останутся закрытыми спортивные залы.

В пятницу в Молдове зарегистрирован 171 случай заражения коронавирусом. В общей сложности, диагноз COVID-19 подтвержден у 7896 человек. Количество вылечившихся составляет 4278 человек, 288 человек скончались.

Режим чрезвычайного положения в Молдове действовал с 17 марта по 15 мая. Власти решили не продлевать режим ЧП и начали постепенную отмену ограничений, но объявили о введении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на период с 16 мая по 30 июня.

В Приднестровье режим ЧП был продлен до 15 июня. Согласно данным оперативного штаба по профилактике и недопущению COVID-19, в Приднестровье зарегистрировано 970 случаев заражения COVID-19, 533 человек вылечилось, 38 - скончались.