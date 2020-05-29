За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галину Сличну.

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 359 ПЦР-тестов, из которых 50 - положительные (из них - 34 жителя Львова)", - указано в сообщении.

28 мая во Львовской области зафиксировали 70 случаев заболевания Covid-19.

В общей cложности коронавирусную инфекцию обнаружили у 1563 человек, 49 человек умерли. 361 пациент выздоровел.