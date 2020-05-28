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18:55 28.05.2020

Секретарь СНБО назвал снабжение населения качественной питьевой водой одним из приоритетов нацбезопаности Украины

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Секретарь СНБО назвал снабжение населения качественной питьевой водой одним из приоритетов нацбезопаности Украины

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из главных приоритетов национальной безопасности Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО.

"Чистая и качественная питьевая вода для украинцев - это наша ключевая цель, и она закреплена в Стратегии национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны", - подчеркнул Данилов во время встречи с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Лоттой Сильвандер.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы безопасности водных ресурсов Украины в контексте климатических изменений и маловодия, которое наблюдалось в последние годы, а также проблему обеспечения качественной питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей и поддержки функционирования КП "Компания "Вода Донбасса".

Сильвандер в свою очередь представила результаты исследования, проведенного ЮНИСЕФ, по оценке рисков системы водоснабжения КП "Вода Донбасса" в 2015-2017 годах. Среди ключевых вопросов, требующих решения, Сильвандер назвала необходимость эффективного управления водными ресурсами, разработку планов управления бассейнами рек в контексте засух и повышение климатической устойчивости Украины.

Сильвандер также выразила готовность ЮНИСЕФ и впредь оказывать Украине экспертную и ресурсную поддержку.

Теги: #вода #данилов #снбоу
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